Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Михайловна

Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1706 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1722

Муж: Иван Федорович

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1722
Дор, Шуйский район, Северный край
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