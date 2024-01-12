Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1706
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Бракосочетание
До 1722
Муж: Иван Федорович
Смерть
После 1722