Скворцова (Попова) Ирина Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1965
Отец: Попов Вадим Вадимович
Рождение ребёнка
19.06.1986
Сын: Скворцов Сергей Алескандрович
Отец ребёнка: Скворцов Александр Борисович
Рождение ребёнка
19.10.1988
Дочь: Тимиршаихова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Скворцов Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно