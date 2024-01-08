Скворцова (Попова) Ирина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Попова) Ирина Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1965

Отец: Попов Вадим Вадимович

Мать: Попова Августа Андрияновна

Рождение ребёнка
19.06.1986

Сын: Скворцов Сергей Алескандрович

Отец ребёнка: Скворцов Александр Борисович

Рождение ребёнка
19.10.1988

Дочь: Тимиршаихова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Скворцов Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Александр Борисович

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