Кошкин Абрам Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Абрам Трофимович

Кошкин Абрам Трофимович

avatar

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кошкин Трофим Михайлович

Мать: Кошкина Авдотья Сергеевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Акулина Абрамовна

Мать ребёнка: Кошкина Марфа

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошкин Тимофей Абрамович

Мать ребёнка: Кошкина Марфа

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лукерья Трофимовна

Мать ребёнка: Кошкина Марфа

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Марфа

Смерть
1855
Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close