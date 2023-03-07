Кошкин Абрам Трофимович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Акулина Абрамовна
Мать ребёнка: Кошкина Марфа
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Кошкина Марфа
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лукерья Трофимовна
Мать ребёнка: Кошкина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Марфа
Смерть
1855