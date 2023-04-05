Трахтенберг Михаил Осипович
Место рожденияNarva-Jõesuu, Ida-Viru maakond Estonia
Дата рождения25.06.1908
Дата смерти20.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1908
Narva-Jõesuu, Ida-Viru maakond Estonia
Бракосочетание
Около 1951
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.1994
Узбекистан, город Ташкент
Похороны
23.10.1994
Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan