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Трахтенберг Михаил Осипович

Место рождения

Narva-Jõesuu, Ida-Viru maakond Estonia

Дата рождения

25.06.1908

Дата смерти

20.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1908

Отец: Трахтенберг Осип Осипович

Мать: Трахтенберг Нина Александровна

Narva-Jõesuu, Ida-Viru maakond Estonia
Бракосочетание
Около 1951

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.1994
Узбекистан, город Ташкент
Похороны
23.10.1994
Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan