Юшкова Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти02.07.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская вдова
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.07.1890
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости