Обезьянинов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обезьянинов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1892

Отец: Обезьянинов Владимир

Мать: Мария

Смерть
Неизвестно
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