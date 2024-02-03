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Обезьянинов Сергей
Обезьянинов Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.1892
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Обезьянинов Владимир
1860 г.р.
Мать
(Константинова) Мария
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1892
Отец:
Обезьянинов Владимир
Мать:
Мария
Смерть
Неизвестно
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