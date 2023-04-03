Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия (Иванова)
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно