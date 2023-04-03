Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.
1806 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия (Иванова)

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Мартинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Иванов

Смерть
Неизвестно