Лисицына Людмила Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына Людмила Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1979

Дочь: Фатер Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Лисицын Виктор Михайлович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисицына Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Лисицын Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицын Александр Викторович

Отец ребёнка: Лисицын Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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