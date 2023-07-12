Лисицына Людмила Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1979
Дочь: Фатер Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Лисицын Виктор Михайлович
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисицына Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Лисицын Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисицын Александр Викторович
Отец ребёнка: Лисицын Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно