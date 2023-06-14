Чамров Николай Конастантинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.11.1902 ст.
Афанасьевская церковь 24.11.1902 Подгородние жители Николай Конастантинович Чамров Подгородние жители отец крестьянин Константин Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Мария Алексеевна ... Показать все
Смерть
Неизвестно