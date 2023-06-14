Чамров Николай Конастантинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧамров Николай Конастантинович

Чамров Николай Конастантинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1886 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1902 ст.

Отец: Чамров Константин Александрович

Мать: Чамров Мария Алексеевна

Афанасьевская церковь 24.11.1902 Подгородние жители Николай Конастантинович Чамров Подгородние жители отец крестьянин Константин Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Мария Алексеевна ... Показать все
Смерть
Неизвестно