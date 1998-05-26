Филякова (Фроликова) Евдокия Устиновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1906
Дата смерти26.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: Кононова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Савельева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
03.07.1933
Дочь: Петина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Филяков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович
Палкино, Палкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1998
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область