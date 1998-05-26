Филякова (Фроликова) Евдокия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилякова (Фроликова) Евдокия Устиновна

Филякова (Фроликова) Евдокия Устиновна

avatar

Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.03.1906

Дата смерти

26.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906

Отец: Фроликов Иустин Иванов

Мать: Фроликова Стефанида Емельянова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1925

Дочь: Кононова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Савельева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1933

Дочь: Петина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Филяков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Филяков Сергей Сидорович

Палкино, Палкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филяков Сергей Сидорович

Смерть
26.05.1998
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close