Андрианов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианов Василий

Андрианов Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1950
Осиево, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрианова Федора

Осиево, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Федора

Смерть
Неизвестно