Пономарева Жена 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Жена 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Евстафий Никифорович

Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Никифор Фролович

Смерть
Неизвестно
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