Пономарева Жена 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Евстафий Никифорович
Отец ребёнка: Пономарев Никифор Фролович
Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно