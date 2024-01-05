Рязанова (Коломейцева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Коломейцева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.?.1949

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.1949

Отец: Коломейцев Григорий Егорович

Мать: Коломейцева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Рязанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Сергей

Отец ребёнка: Рязанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Иван

Место жительства
Неизвестно
п. Целина Ростовская область
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