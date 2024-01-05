Рязанова (Коломейцева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.?.1949
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.1949
Отец: Коломейцев Григорий Егорович
Мать: Коломейцева Павлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Рязанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Сергей
Отец ребёнка: Рязанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанов Иван
Место жительства
Неизвестно
п. Целина Ростовская область