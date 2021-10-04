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Морозов Георгий Александрович

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Место рождения

д. Бекренево, Сокольский район. Вологодская обл.

Дата рождения

21.12.1954

Дата смерти

04.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1954

Отец: Морозов Александр Васильевич

Мать: Морозова Антонина Александровна

д. Бекренево, Сокольский район. Вологодская обл.
Бракосочетание
30.04.1977

Жена: Морозова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.1978

Сын: Морозов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна

г. Сокол Вологодской обл.
Рождение ребёнка
07.12.1982

Сын: Морозов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна

г. Вологда
Смерть
04.10.2021
г. Вологда
Умер от COWID.Похоронен на кладбище д. Пятино, Сокольский район.
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