Морозов Георгий Александрович
Место рожденияд. Бекренево, Сокольский район. Вологодская обл.
Дата рождения21.12.1954
Дата смерти04.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1954
д. Бекренево, Сокольский район. Вологодская обл.
Бракосочетание
30.04.1977
Рождение ребёнка
05.01.1978
Сын: Морозов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна
г. Сокол Вологодской обл.
Рождение ребёнка
07.12.1982
Сын: Морозов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Морозова Александра Николаевна
г. Вологда
Смерть
04.10.2021
г. Вологда
Умер от COWID.Похоронен на кладбище д. Пятино, Сокольский район.