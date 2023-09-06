Сидоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Иван

Сидоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Филлип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1925

Дочь: Солодовников Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодовникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимаковв Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close