Сидоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Филлип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1925
Дочь: Солодовников Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодовникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимаковв Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно