Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манаев Самитулла Хисметуллин
Отец ребёнка: Хисаметдинов Хисметулла
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1878
Сын: Манаев Хабибулла Хисметуллин
Отец ребёнка: Хисаметдинов Хисметулла
Смерть
Неизвестно