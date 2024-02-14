Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинова (Хисамутдинова) Гиззатбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манаев Самитулла Хисметуллин

Отец ребёнка: Хисаметдинов Хисметулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдинов Хисметулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдинов Хисметулла

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1878

Сын: Манаев Хабибулла Хисметуллин

Отец ребёнка: Хисаметдинов Хисметулла

Смерть
Неизвестно

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