Савельев Павел Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Павел Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Кирилл Яковлевич

Мать: Савельева Ефимья Егоровна

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