Андрей Моисеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Параскева Филимонова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Параскева Филимонова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Васса Андреева
Мать ребёнка: Параскева Филимонова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Параскева Филимонова
Работа или профессия
Неизвестно