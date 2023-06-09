Андрей Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Моисеев

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Параскева Филимонова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Параскева Филимонова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Васса Андреева

Мать ребёнка: Параскева Филимонова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Параскева Филимонова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно