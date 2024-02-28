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Аманенко Алексей Викторович
Аманенко Алексей Викторович
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Древо
Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
21.05.1981
Пол
Мужской
Отец
Аманенко Виктор Леонович
1953 г.р.
Мать
Алексеева Галина Семёновна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1981
Отец:
Аманенко Виктор Леонович
Мать:
Алексеева Галина Семёновна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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