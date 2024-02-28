Аманенко Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аманенко Алексей Викторович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

21.05.1981

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1981

Отец: Аманенко Виктор Леонович

Мать: Алексеева Галина Семёновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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