Лещенко (Чуенко) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононенко Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Лещенко Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещенко Василий Трофимович
Отец ребёнка: Лещенко Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лещенко Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрыко Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Лещенко Трофим
Смерть
Неизвестно