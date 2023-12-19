Лещенко (Чуенко) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко (Чуенко) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононенко Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Лещенко Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещенко Василий Трофимович

Отец ребёнка: Лещенко Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещенко Петр Трофимович

Отец ребёнка: Лещенко Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрыко Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Лещенко Трофим

Смерть
Неизвестно
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