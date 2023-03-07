Дикарёва (Антонова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.01.1909
Дата смерти05.08.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Никашина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.07.1936
Сын: Дикарёв Константин Петрович
Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.09.1940
Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1992
Карагач, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область