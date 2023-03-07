Дикарёва (Антонова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикарёва (Антонова) Анна Ивановна

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Место рождения

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

31.01.1909

Дата смерти

05.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909

Отец: Антонов Иван Семенович

Мать: Антонова Наталья Порфирьевна

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Никашина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.07.1936

Сын: Дикарёв Константин Петрович

Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Дикарёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дикарёв Петр Тимофеевич

Смерть
05.08.1992
Карагач, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
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