Михалов Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалов Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2009

Отец: не указан

Мать: Михайлова Елена Александровна

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