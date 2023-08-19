Колосова (Титова) Степанида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Титова) Степанида Константиновна

Место рождения

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Титов Константин

Мать: не указана

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1925

Дочь: Кочетова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Колосов Федор Федорович

Новая Тараба, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погиб В Конц Лагере Война

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: В Белоруссии Похоронен Война

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1963
весной
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