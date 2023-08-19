Колосова (Титова) Степанида Константиновна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Титов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1925
Дочь: Кочетова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Колосов Федор Федорович
Новая Тараба, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колосов Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колосов Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погиб В Конц Лагере Война
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: В Белоруссии Похоронен Война
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1963
весной