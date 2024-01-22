Зубович Лука Антонович
Место рожденияЧаусы
Дата рождения14.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1860
Чаусы
Крещение
18.11.1860
Павел Ковзан с Авдоцей Пуховской
Рождение ребёнка
26.08.1879
Сын: Зубович Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
заст. Голочёва
WW1 ранен
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пуховская Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
Рождение ребёнка
1885
Сын: Зубович Николай Лукьянович
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Дария Лукьяновна
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Швабович Аделяида Лукьяновна
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
Рождение ребёнка
29.03.1897
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
Рождение ребёнка
1898
Сын: Зубович Виктор Лукьянович
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафимова Екатерина Лукьяновна
Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно