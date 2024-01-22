Зубович Лука Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубович Лука Антонович

Место рождения

Чаусы

Дата рождения

14.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1860

Отец: Зубович Антоний Габриэлевич

Мать: Зубович Антонеля Игнатьевна

Чаусы
Крещение
18.11.1860
Павел Ковзан с Авдоцей Пуховской
Рождение ребёнка
26.08.1879

Сын: Зубович Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

заст. Голочёва
WW1 ранен
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пуховская Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

Рождение ребёнка
1885

Сын: Зубович Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Дария Лукьяновна

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Швабович Аделяида Лукьяновна

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

Рождение ребёнка
1894

Сын: Зубович Ян Лукьянович

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

Рождение ребёнка
29.03.1897

Сын: Зубович Иосиф Лукьянович

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

Рождение ребёнка
1898

Сын: Зубович Виктор Лукьянович

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафимова Екатерина Лукьяновна

Мать ребёнка: Зубович Марианна (Антонина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубович Марианна (Антонина)

Смерть
Неизвестно
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