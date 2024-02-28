Рогозина (Анищенкова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина (Анищенкова) Наталья Петровна

Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Рогозин Роман Иосифович

Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Николай Осипович

Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Кирилл Осипович

Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Тихон Осипович

Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Иван Осипович

Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рогозин Стефан Осипович

Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Иосиф Борисович

Смерть
Неизвестно
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