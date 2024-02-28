Рогозина (Анищенкова) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Рогозин Иосиф Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно