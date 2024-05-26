Герасимова (Матвеева) Евфросиния Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Никита Захаров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1896
Дочь: Горбачева (Герасимова) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Герасимова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Рождение ребёнка
14.07.1901
Дочь: Герасимова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Герасимова Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Герасимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Рождение ребёнка
02.11.1909
Дочь: Герасимова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Рождение ребёнка
01.02.1912
Сын: Герасимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Рождение ребёнка
10.06.1913
Дочь: Герасимова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Рождение ребёнка
23.09.1914
Дочь: Герасимова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов
Смерть
Неизвестно