Герасимова (Матвеева) Евфросиния Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Матвеева) Евфросиния Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Никита Захаров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иван Зосимов

Рождение ребёнка
20.10.1896

Дочь: Горбачева (Герасимова) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: Герасимова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1901

Дочь: Герасимова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: Герасимова Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Герасимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Рождение ребёнка
02.11.1909

Дочь: Герасимова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1912

Сын: Герасимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1913

Дочь: Герасимова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1914

Дочь: Герасимова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Зосимов

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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