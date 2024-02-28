Куликов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Николай

Место рождения

Старая Андреевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Андреевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Куликов Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Андреевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Паня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Валентин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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