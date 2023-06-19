Кастюк Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастюк Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кастюк Виктор Александрович

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кастюк Виктор Александрович

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастюк Виктор Александрович