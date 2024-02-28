Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1965

Отец: Ромахов Михаил Михайлович

Мать: Ромахова Анастасия Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.07.1985

Дочь: Макаренко Кристина Геннадьевна

Отец ребёнка: Макаренко Геннадий Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
26.12.1991

Муж: Макаренко Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
17.03.1993

Сын: Макаренко Константин Геннадьевич

Отец ребёнка: Макаренко Геннадий Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
30.09.2017

Муж: Дымченко Виктор Александрович

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