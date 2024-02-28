Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1965
Рождение ребёнка
30.07.1985
Дочь: Макаренко Кристина Геннадьевна
Отец ребёнка: Макаренко Геннадий Владимирович
Бракосочетание
26.12.1991
Рождение ребёнка
17.03.1993
Сын: Макаренко Константин Геннадьевич
Отец ребёнка: Макаренко Геннадий Владимирович
Бракосочетание
30.09.2017