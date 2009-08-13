Сапон Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1950
Дата смерти13.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1985
Сын: Сапон Александр Александрович
Мать ребёнка: Матюшкина Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
08.10.1988
Сын: Сапон Сергей Александрович
Мать ребёнка: Матюшкина Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2009