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Сапон Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1950

Дата смерти

13.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1985

Сын: Сапон Александр Александрович

Мать ребёнка: Матюшкина Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
08.10.1988

Сын: Сапон Сергей Александрович

Мать ребёнка: Матюшкина Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшкина Тамара Викторовна

Смерть
13.08.2009