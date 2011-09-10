Каюмова (Иштукова) Хадича Мухаметзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмова (Иштукова) Хадича Мухаметзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1919

Дата смерти

10.09.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каюмов Сагетдин Каюмович

Рождение ребёнка
13.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каюмов Сагетдин Каюмович

Рождение ребёнка
22.12.1950

Сын: Каюмов Тахир Сагдинович

Отец ребёнка: Каюмов Сагетдин Каюмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каюмов Сагетдин Каюмович

Смерть
10.09.2011
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