Каюмова (Иштукова) Хадича Мухаметзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1919
Дата смерти10.09.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каюмов Сагетдин Каюмович
Рождение ребёнка
13.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каюмов Сагетдин Каюмович
Рождение ребёнка
22.12.1950
Отец ребёнка: Каюмов Сагетдин Каюмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2011