Руднянский Илья Шевельевич
Место рожденияВильнюс, Литва
Дата рождения14.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1867
Вильнюс, Литва
Бракосочетание
05.10.1906
Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
22.09.1907
Мать ребёнка: Руднянская Мария Александровна
Вильнюс, Литва
Рождение ребёнка
09.12.1910
Мать ребёнка: Руднянская Мария Александровна
Вильнюс, Литва
Работа или профессия
Неизвестно
Dentist
Работа или профессия
Неизвестно
Вильнюс
Стоматолог
Место жительства
Неизвестно
ул Милионная д.2
Смерть
Неизвестно