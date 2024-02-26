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Руднянский Илья Шевельевич

Место рождения

Вильнюс, Литва

Дата рождения

14.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1867

Отец: Руднянский Шевел Мордехаевич

Мать: Руднянская Рохля Абрамовна

Вильнюс, Литва
Бракосочетание
05.10.1906

Жена: Руднянская Мария Александровна

Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Руднянский Леонид Ильич

Мать ребёнка: Руднянская Мария Александровна

Вильнюс, Литва
Рождение ребёнка
09.12.1910

Сын: Руднянский Савелий Ильич

Мать ребёнка: Руднянская Мария Александровна

Вильнюс, Литва
Работа или профессия
Неизвестно
Dentist
Работа или профессия
Неизвестно
Вильнюс
Стоматолог
Место жительства
Неизвестно
ул Милионная д.2
Смерть
Неизвестно
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