Макурина (Булганина) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1914
Дата смерти25.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1937
Сын: Макурин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Макурин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.10.1937
Сын: Макурин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Макурин Василий Алексеевич
Смерть
25.05.1989