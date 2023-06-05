Макурина (Булганина) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макурина (Булганина) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1914

Дата смерти

25.05.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1937

Сын: Макурин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Макурин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.10.1937

Сын: Макурин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Макурин Василий Алексеевич

Смерть
25.05.1989