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(Крайнова) Анастасия Андреевна

Место рождения

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

20.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1875

Отец: Крайнов Андрей Павлович

Мать: Крайнова Елена Филипповна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Крещение
22.10.1875
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Восприемники: Василий Яковлевич Крайнов, жена Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно
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