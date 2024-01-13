(Крайнова) Анастасия Андреевна
Место рожденияс. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения20.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1875
Отец: Крайнов Андрей Павлович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Крещение
22.10.1875
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Восприемники: Василий Яковлевич Крайнов, жена Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно