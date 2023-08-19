Сухова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Анна Михайловна

Место рождения

Саурово, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Саурово, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Сухов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Сухов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сухова Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Сухов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сухов Александр Павлович

Отец ребёнка: Сухов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Сухова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Сухов Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Павел Васильевич

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