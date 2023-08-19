Сухова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Сухов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сухова Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Сухов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Сухов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Сухова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Сухов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно