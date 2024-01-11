Биккулов Кинбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккулов Кинбай

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Рахманкулов Биккул

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кинбаев Жалюк

Мать ребёнка: Тотануш

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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