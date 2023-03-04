Шихова Мелания Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Мелания Радионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Софья Петровна

Отец ребёнка: Шихов Пётр Никитин

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шихов Миня Петрович

Отец ребёнка: Шихов Пётр Никитин

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Пётр Никитин

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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