Шихова Мелания Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Софья Петровна
Отец ребёнка: Шихов Пётр Никитин
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шихов Миня Петрович
Отец ребёнка: Шихов Пётр Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Пётр Никитин
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно