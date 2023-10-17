Кияшко Коленко (Шкурат) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кияшко Коленко (Шкурат) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкурат Павел Яковлевич

Мать: Шкурат Надежда

Рождение ребёнка
27.11.1968

Дочь: Диана

Отец ребёнка: Кияшко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленко Александр

Отец ребёнка: Коленко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кияшко Андрей

Смерть
Неизвестно
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