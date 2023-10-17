Кияшко Коленко (Шкурат) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкурат Павел Яковлевич
Мать: Шкурат Надежда
Рождение ребёнка
27.11.1968
Дочь: Диана
Отец ребёнка: Кияшко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коленко Александр
Отец ребёнка: Коленко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коленко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кияшко Андрей
Смерть
Неизвестно