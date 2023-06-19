Трефилов Алексей Фролович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти2015
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Трефилов Фрол Александрович
Мать: Трефилова Наталья
Рождение ребёнка
1955
Сын: Трефилов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Трефилова Галина
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трефилова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трефилова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Галина
Смерть
2015
Тонкино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область