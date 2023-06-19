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Трефилов Алексей Фролович

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Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Трефилов Фрол Александрович

Мать: Трефилова Наталья

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Трефилов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Трефилова Галина

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова Галина

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова Галина

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Галина

Смерть
2015
Тонкино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область