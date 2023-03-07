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Солодянкина Акулина Давыдова

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Место рождения

поч. Черный Ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Черный Ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агафья Евдокимова

Отец ребёнка: Солодянкин Евдоким (Авдоким) Филиппов

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Евдоким (Авдоким) Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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