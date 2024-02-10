Рубцова Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1952

Отец: Харченко Василий Владимирович

Мать: Харченко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1978

Сын: Рубцов Василий Александрович

Отец ребёнка: Рубцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1983

Сын: Рубцов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Рубцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Андрей

Отец ребёнка: Рубцов Александр Васильевич

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