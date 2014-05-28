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Беленченко Ева Александровна
Беленченко Ева Александровна
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Место рождения
Балаково
, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения
28.05.2014
Пол
Женский
Отец
Беленченко Александр Алексеевич
1984 г.р.
Мать
Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2014
Отец:
Беленченко Александр Алексеевич
Мать:
Беленченко Татьяна Алексеевна
Балаково
, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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