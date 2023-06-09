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Чернышов Варлаам Иосифов

Место рождения

Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Чернышов Осип Федорович

Мать: Чернышова Аграфена

Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Вычислено 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.08.1833

Дочь: Чернышова Наталья Варламовна

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Сергеевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1835

Дочь: Ирина Варлаамова

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Сергеевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1837

Сын: Чернышов Гавриил Варлаамов

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Сергеевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1839

Дочь: Матрона Варлаамова

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Сергеевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно