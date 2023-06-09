Чернышов Варлаам Иосифов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Чернышов Осип Федорович
Мать: Чернышова Аграфена
Место жительства
Вычислено 1817
Рождение ребёнка
12.08.1833
Дочь: Чернышова Наталья Варламовна
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.04.1835
Дочь: Ирина Варлаамова
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
20.03.1837
Сын: Чернышов Гавриил Варлаамов
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
02.11.1839
Дочь: Матрона Варлаамова
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно