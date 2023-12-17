Васильев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Наталия Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Анатолий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
Неизвестно