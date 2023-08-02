Кравченко (Полякова (Гришай)) Матрена Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко (Полякова (Гришай)) Матрена Кириловна

Кравченко (Полякова (Гришай)) Матрена Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1919

Дата смерти

15.01.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1919

Отец: Гришай Кирилл

Мать: Гришай Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Захар Карпович

Рождение ребёнка
10.06.1949

Сын: Поляков Виктор Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
15.01.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close