Анисимова Мария Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1990
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.10.2009
Сын: Анисимов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Анисимов Андрей
Рождение ребёнка
23.01.2013
Сын: Анисимов Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Анисимов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Алиса Андреевна
Отец ребёнка: Анисимов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисимов Андрей