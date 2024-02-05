Анисимова Мария Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Мария Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1990

Отец: не указан

Мать: Степанова Евгения Ильинечна

Рождение ребёнка
08.10.2009

Сын: Анисимов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей

Рождение ребёнка
23.01.2013

Сын: Анисимов Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Алиса Андреевна

Отец ребёнка: Анисимов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Андрей

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