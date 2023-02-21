Чубукова Лидия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Царьков Егор Васильевич
Мать: Царькова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1956
Сын: Чубуков Сергей Максимович
Отец ребёнка: Чубуков Максим
Рождение ребёнка
25.09.1959
Сын: Чубуков Владимир Максимович
Отец ребёнка: Чубуков Максим
Рождение ребёнка
01.03.1962
Дочь: Караганова Галина Максимовна
Отец ребёнка: Чубуков Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чубуков Максим
Смерть
Неизвестно