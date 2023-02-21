Чубукова Лидия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧубукова Лидия Егоровна

Чубукова Лидия Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Царьков Егор Васильевич

Мать: Царькова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1956

Сын: Чубуков Сергей Максимович

Отец ребёнка: Чубуков Максим

Рождение ребёнка
25.09.1959

Сын: Чубуков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Чубуков Максим

Рождение ребёнка
01.03.1962

Дочь: Караганова Галина Максимовна

Отец ребёнка: Чубуков Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубуков Максим

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close