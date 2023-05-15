Колодезная Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1980
Сын: Колодезный Максим Александрович
Отец ребёнка: Колодезный Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.06.?
Сын: Колодезный Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Колодезный Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цымбалова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Колодезный Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно