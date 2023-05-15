Колодезная Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодезная Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1980

Сын: Колодезный Максим Александрович

Отец ребёнка: Колодезный Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.06.?

Сын: Колодезный Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Колодезный Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цымбалова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Колодезный Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодезный Александр Дмитриевич