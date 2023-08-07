Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Самсон Иванович

Мать ребёнка: Афимья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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