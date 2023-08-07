Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Самсон Иванович
Мать ребёнка: Афимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно