Бедненко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедненко Виктор Иванович

Бедненко Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1950

Дата смерти

08.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1950

Отец: Бедненко Иван Петрович

Мать: Бедненко Наталья

Рождение ребёнка
1973

Сын: Бедненко Александр Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1975

Дочь: Волнушкина Алла Викторовна

Мать ребёнка: Бедненко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1976

Дочь: Писклова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Бедненко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1976

Сын: Бедненко Тамара Викторовна

Мать ребёнка: Бедненко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедненко Вера Ивановна

Смерть
08.08.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close