Бедненко Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1950
Дата смерти08.08.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1950
Отец: Бедненко Иван Петрович
Мать: Бедненко Наталья
Рождение ребёнка
1973
Сын: Бедненко Александр Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1975
Дочь: Волнушкина Алла Викторовна
Мать ребёнка: Бедненко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1976
Дочь: Писклова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Бедненко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1976
Сын: Бедненко Тамара Викторовна
Мать ребёнка: Бедненко Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бедненко Вера Ивановна
Смерть
08.08.1983